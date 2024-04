Quando em Roma (2010) é o destaque na Sessão da Tarde desta terça-feira (16). Estrelado por Kristen Bell, o longa acompanha a história de uma mulher que não tem sorte no amor. Um dia, quando em Roma, ela visita a "Fonte do Amor" e decide roubar algumas moedas. Desde então, homens começam a persegui-la. Com direção de Mark Steven Johnson, a produção será exibida após Cheias de Charme, às 15h25min, na RBS TV.