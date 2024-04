A cunhã-poranga (termo que significa "mulher bonita" em tupi-guarani) Isabelle chegou à final do BBB 24 e, agora, disputa o prêmio milionário com Davi e Matteus. No jogo, foi fiel escudeira do baiano, se movimentou entre alguns grupos e chamou atenção do público por exaltar a cultura do norte do país.