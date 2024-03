Raquele conseguiu garantir o poder curinga no BBB 24 ao oferecer o lance mais alto de 4.510 estalecas, uma estratégia que promete mudar as dinâmicas do jogo, especialmente no que diz respeito ao 13º paredão. O poder em questão, nomeado como poder da verdade, concede a Raquele a habilidade única de vetar a imunização concedida pelo anjo.