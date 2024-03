Gaúcha nascida em Santo Ângelo e com carreira consolidada em Porto Alegre, a artista Valéria Barcellos foi a oitava desmascarada na 4ª temporada do The Masked Singer Brasil, que foi ao ar neste domingo (10). A atriz, que brilhou como Luana na sua primeira novela, “Terra e Paixão”, soltou a voz na competição sob a fantasia de “Mamãe Abacate”, uma personagem grávida. Ela surpreendeu os jurados cantando “Caxangá”, uma composição de Milton Nascimento.