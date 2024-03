A família de Fausto Silva, o Faustão, 73 anos, justificou o motivo que levou o apresentador a ter prioridade na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) para receber um transplante de rim nesta semana. Por meio da página do Instagram Faustão do Meu Coração, criada para divulgar informações sobre doação de órgãos no Brasil, os familiares compartilharam, nesta sexta-feira (1º), a explicação realizada pelo médico nefrologista Leon Alvim Soares sobre o tema.