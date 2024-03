Mais conhecido por viver um dos protagonistas em Drake & Josh (2004-2007), da Nickelodeon, Drake Bell irá contar sobre o abuso sexual sofrido no início da carreira. A revelação aparece no teaser do novo episódio da série documental Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV (Silêncio no Set: O Lado Negro da TV Infantil, em tradução livre).