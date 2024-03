Michel foi o eliminado da noite de terça (5) e surpreendeu alguns brothers que tinham como certa a saída de Davi do BBB 24. A principal rival dele na casa, Yasmin, avaliou o resultado do paredão e a interação dos aliados do baiano com o restante dos participantes. Além da modelo, conversas sobre os rumos do jogo tomaram a casa durante toda madrugada.