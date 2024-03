Após a treta generalizada que rolou na casa do BBB 24 na noite de segunda-feira (4), consequência direta da dinâmica do sincerão, o gaúcho Matteus — que normalmente tem uma postura conciliadora no jogo — se exaltou em relação ao comportamento do aliado Davi durante a discussão com Yasmin e Leidy. O resultado foi um choro que surpreendeu o público e pode ajudá-lo no jogo: neste cenário, as lágrimas demonstram desabafo e geram empatia.