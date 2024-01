Como se diz hoje em dia, "ela é o momento". Duda Santos marca seu nome na teledramaturgia ao interpretar Maria Santa, a personagem mais emblemática de Renascer. Desde que surgiu em cena na pele de Santinha, a atriz de 22 anos encantou os telespectadores, que lamentam desde já a morte da jovem – isso não é spoiler, já que se trata do fio condutor da história. Duda mostra seu talento no horário nobre pela segunda vez, mas Maria Santa em nada lembra a rebelde Isa, de Travessia (2022). Em bate-papo, Duda Santos conta como foi a emoção de ter conseguido o papel na novela das nove, exalta a parceria com Humberto Carrão e adianta: Santinha continuará aparecendo durante toda a trama.