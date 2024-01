Vanessa Lopes tem chamado atenção por suas teorias a respeito das estratégias e acontecimentos no Big Brother Brasil 24. A influenciadora costuma conversar sozinha pela casa e já rendeu muitos memes no X (Twitter). Na madrugada desta quinta-feira (18), enquanto os outros estavam curtindo a festa, Vanessa disse que é a Katniss Everdeen no jogo.