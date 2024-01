O primeiro paredão da edição foi definido e agora Giovanna, Maycon e Yasmin Brunet disputam a permanência no BBB 24. Nesta primeira fase do programa, a votação é para quem o público quer que fique na casa. A dinâmica de formação do paredão foi com voto aberto. A líder Deniziane indicou Maycon e a casa definiu quem seriam as duas outras pessoas na berlinda.