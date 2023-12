A pernambucana Jullie Dutra foi a primeira pessoa a ganhar o prêmio de R$ 1 milhão no quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do programa Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck, neste domingo (10). Em entrevista ao g1, publicada nesta segunda-feira (11), a jornalista detalhou como é sua rotina de 18 horas de estudo para prestar concursos para diplomata e contou que não fez nenhuma preparação especial para o programa, no qual acertou 15 perguntas.