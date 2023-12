Mais um ano se inicia e, com ele, a expectativa de boas surpresas. Nós, noveleiros de carteirinha, já começamos 2024 ansiosos por novas histórias, atuações memoráveis e muita emoção. E janeiro já vem com novelão! Em um misto de nostalgia e novidade, a releitura de Renascer promete arrebatar tanto os fãs da trama original (euzinha, por exemplo) como os mais jovens, que ainda não sabem do que se trata a novela. Depois do sucesso de Pantanal (2022), Bruno Luperi volta a adaptar uma trama de seu avô, Benedito Ruy Barbosa, e as primeiras imagens são de arrepiar. Para contar a saga de José Inocêncio, teremos Humberto Carrão na primeira fase, que posteriormente entrega o bastão para Marcos Palmeira. O veterano também participou da trama de 1993, como o revoltado João Pedro, papel que agora cabe a Juan Paiva. No elenco do remake, nomes de peso como Juliana Paes, Antonio Calloni e Maria Fernanda Cândido dividem a cena com jovens talentos que prometem brilhar.