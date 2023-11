A AMC, produtora de The Walking Dead, divulgou um teaser de The Walking Dead: The Ones Who Live, série derivada (spin-off) da original nesta segunda-feira (20). A nova produção conta a história de Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira). Estreia em 25 de fevereiro na emissora AMC e na plataforma de streaming da empresa, a AMC+, que ainda não está disponível no Brasil.