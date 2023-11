Som da Liberdade (2023), foi inspirado na história real de Tim Ballard, ex-agente do Departamento de Segurança Interna do governo dos Estados Unidos, que abandona a profissão para tentar acabar com o tráfico sexual de pessoas. No longa, o agente interpretado por Jim Caviezel, sai em uma missão na América Latina para resgatar crianças de um cartel.