Que as dancinhas viralizam com frequência nas redes sociais, todo mundo já sabe. Mas os vídeos publicados pelo ator gaúcho Ignácio Luz, 28 anos, o Nando Galego de Terra e Paixão, têm um diferencial, afinal, vem tirando celebridades para dançar nos bastidores da novela das nove: até Gloria Pires já foi par do artista na dança.