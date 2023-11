Com um sucesso que a manteve no ar por 10 anos, Friends (1994-2004) se tornou referência para todas as séries de comédia que vieram depois do seu lançamento. O elenco que protagonizou os 236 episódios é um dos fatores de sucesso e devoção do público à produção. Em entrevista resgatada recentemente, Matthew Perry contou qual era o capítulo favorito dele.