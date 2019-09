Gaúcha na bancada Cristina Ranzolin descontrai na previsão do tempo do "Jornal Nacional": "E o meu Rio Grande?" Apresentadora do "Jornal do Almoço" comandou o noticiário da Globo ao lado de Márcio Bonfim, do Recife, dentro das comemorações dos 50 anos do programa, encerrado com um "foi tri legal ter estado aqui!"