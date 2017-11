No ar há pouco mais de um mês, Tempo de Amar já disse a que veio. É um dramalhão carregado nas tintas, quase uma novela mexicana das mais melosas. É claro que o horário das seis permite romances rasgados, mas a trama de Alcides Nogueira entrega muitas lágrimas e pouca ação, até para quem está acostumado a esse tipo de narrativa.

Nas duas primeiras semanas no ar, a mocinha Maria Vitória (Vitória Strada) viveu os piores sofrimentos que a vida poderia lhe apresentar. Primeiro, ficou sozinha em Portugal quando seu amado veio para o Brasil. Em seguida, descobriu que estava grávida e enfrentou a ira do pai autoritário. Mandada para um convento, a jovem passou a gestação inteira enclausurada, sem contato com o mundo exterior. Pra piorar, teve a filha recém-nascida arrancada de seus braços e dada em adoção. E esse foi só o começo da saga da heroína, que ainda vai passar por momentos terríveis até reencontrar seu amor e sua filha.