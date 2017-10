Rick (Andrew Lincoln) e Daryl (Norman Reedus) em "The Walking Dead" Divulgação / Divulgação

É guerra. Rick (Andrew Lincoln) uniu forças com novos aliados, abriu fogo contra os capangas de Negan (Jeffrey Dean Morgan) e deixou um recado bem claro: só haverá paz quando o líder dos Salvadores estiver morto e o império construído pelo grupo ruir. Os desdobramentos sangrentos da ousada atitude do xerife em The Walking Dead, um dos maiores fenômenos da TV americana desta década, serão conhecidos pelos fãs a partir deste domingo (22), às 23h30min, quando estreia a oitava temporada do seriado na Fox.

O último episódio a ir ao ar terminou justamente com o início do embate entre Rick e Negan. Em Alexandria, os dois lados entraram em um confronto cheio de surpresas — o suicídio de Sasha (Sonequa Martin-Green), a postura de Eugene e a troca de lado da líder do Lixão, Jadis (Pollyanna McIntosh), impactaram a todos, sem exceção. A ajuda dos integrantes da Colônia Hilltop, comandados pelo pulso firme de Maggie (Lauren Cohan), e dos moradores da comunidade O Reino, capitaneados por Ezekiel (Khary Payton), foi essencial para fazer os Salvadores recuarem. Mas a tranquilidade vai durar pouco. Agora, Negan organiza seu exército para um ataque sem misericórdia — nesta pegada, o título do primeiro episódio, Mercy, parece bem apropriado.

Em conteúdo especial, relembre como a série TWD se desenvolveu até agora clicando AQUI.

Com a missão de ainda se manter relevante frente às quedas nos índices de audiência, TWD chega ao centésimo episódio tentando se recuperar de uma sétima temporada de altos e baixos. Mesmo com a entrada de Negan, a história parece sem rumo e cada vez mais morna. Robert Kirkman, o criador da história em quadrinhos e produtor executivo do seriado, fez o movimento certo: deixou os zumbis de lado para dar ainda mais corpo aos dramas humanos. O problema é que há cada vez mais personagens complexos e menos espaço para desenvolvê-los. Uma redução do núcleo principal pode ser uma boa saída, promovendo o retorno dos holofotes do enredo para os personagens mais próximos a Rick — quem sabe até o próprio xerife sai de cena para Carl tomar as rédeas da série?

O fato é que TWD precisa surpreender. Para a estreia da nova temporada, que contará com 16 episódios, os produtores já prometeram um tributo a cenas clássicas do seriado. Outra novidade é um crossover entre TWD e Fear The Walking Dead, spin-off lançado em 2015 — a possibilidade foi confirmada por Kirkman na Comic Con de Nova York. Resta saber se essas estratégias darão fôlego a um seriado que parece estar com seus dias (ou melhor, episódios) contados.

The Walking Dead

Estreia da oitava temporada da série.

Domingo (22), às 23h30min. Exibição pelos canais Fox Premium 2 e Fox, além do app da Fox.

Atenção! A Fox abrirá gratuitamente seus canais a todos os assinantes de TV paga do Brasil para a transmissão do primeiro episódio.