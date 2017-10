Em A Força do Querer, todos tiveram espaço para brilhar. Em meio a três protagonistas fortes, atrizes consideradas coadjuvantes na trama também mereceram papéis de destaque. Os dramas se intercalaram com maestria, sem deixar a famosa "barriga" (período em que a novela se arrasta interminavelmente). A cada semana, uma nova história ganhava lugar, dando fôlego novo a cada capítulo.

Lilia Cabral é conhecida por roubar a cena em qualquer novela, por mínima que seja a personagem. Na trama das nove, o drama de Silvana foi bem estruturado e sempre dava pano pra manga. Enrolada com o vício em jogo, a arquiteta se envolveu nas piores situações, da prisão ao cárcere no morro.

Longe do horário nobre há uma década, Maria Fernanda Cândida teve um retorno triunfal sobre os saltos de Joyce. A dondoca deslumbrada teve seus momentos de mãe sofredora, mulher traída e até se envolveu em um barraco com a rival Irene (Débora Falabella).

É impossível esquecer de Elizângela, arrebatadora como Aurora, a sofredora mãe de Bibi. Conforme o envolvimento da Perigosa com o tráfico crescia, a participação de Elizângela se agigantava, emocionando o público com a dor de uma mulher que via a filha trilhar o caminho errado. A sintonia perfeita entre as duas atrizes transbordou da tela.