SÁBADO

CALDEIRÃO DO HUCK

(RBS TV, 15h55min)

Caldeirão da Fama com Jota Quest Victor Pollak / TV Globo / Divulgação

No programa deste sábado, os fãs do Jota Quest vão experimentar o som da banda sem o vocalista Rogério Flausino. É que o cantor será substituído no palco por um participante do quadro Caldeirão da Fama. Ainda nessa edição, o Mandando Bem viaja para Viçosa, em Minas Gerais, para tornar real o sonho da costureira Maria Aparecida.

FAIXA MUSICAL

(CANAL BRASIL, 18h)

O programa deste sábado apresenta o inédito e exclusivo Ira! Folk!, show que reúne sucessos do grupo de Nasi e Edgar Scandurra durante uma trajetória de mais de três décadas. Gravada em São Paulo a apresentação tem participações de Daniel Scandurra, filho de Edgard, do multi-instrumentista Johnny Boy, do violonista Yamandu Costa e da cantora Fernanda Takai.

ASSASSIN'S CREED

(TELECINE PREMIUM, 22h)

Michael Fassbender protagozina o filme Fox Film / divulgação

Na adaptação cinematográfica do famoso jogo eletrônico, Michael Fassbender vive homem descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século 15. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar os Templários.



DOMINGO



GALPÃO CRIOULO

(RBS TV, 7h05min)

Neto Fagundes e Shana Müller com o músico Juliano Barreto Felipe Goldenber / RBS TV

O programa deste domingo anuncia o grande vencedor do concurso Meu Galpão de Cara Nova. Foram mais de cem inscritos e 450 mil votos no site para eleger o CTG que será premiado com R$ 30 mil em materiais de construção. No estúdio, Neto Fagundes e Shana Müller recebem Juliano Barreto, gaúcho do The Voice Brasil. Rola também um bailão com Os Serranos.

OUTCAST

(FOX PREMIUM 2, 12h30min)

Ao longo do dia, o canal exibe todos os episódios da série baseada na história em quadrinhos homônima. Outcast conta a história de Kyle Barnes, um rapaz que desde a infância é afetado por possessões demoníacas. Ele luta para descobrir a história sobre a maldição para, assim, conseguir ter uma vida normal.

PORTA ADENTRO

(COMEDY CENTRAL, 21h)

A turma do Porta dos Fundos mostra os bastidores de suas reuniões de roteiro e acompanha o processo criativo do grupo para seus vídeos no YouTube, as discussões e ideias de todo o elenco fixo do canal: Antonio Tabet, Evelyn Castro, Fábio Porchat, Gabriel Totoro, Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro, Karina Ramil, Luis Lobianco, Rafael Portugal e Thati Lopes.