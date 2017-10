Com muito sucesso e polêmicas, A Força do Querer chega ao final na próxima sexta-feira (20). E, acredite ou não, Ruy, personagem interpretado por Fiuk resistiu até o final na trama. Que o filho de Fábio Jr. não é nenhum Paulo Autran já era um fato conhecido, mas suas últimas atuações no folhetim das 21h têm ganhado destaque negativo entre os telespectadores.

No episódio da última terça-feira (17) Ruy descobriu que não era pai de Ruyzinho, filho de Ritinha (Isis Valverde) com Zeca (Marco Pigossi). A revelação exigiu que o ator precisasse expressar toda a emoção do momento, mas o resultado desagradou – e muito – quem estava do outro lado da tela, e o ator acabou virando motivo de piada nas redes sociais. A cena "favorita" foi a que ele aparece bêbado ao lado de Amaro (Pedro Nercessian).