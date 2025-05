O papa Leão XIV fez um pedido de paz em sua primeira oração dominical como pontíficie, realizada neste domingo (11) para mais de 150 mil fiéis no Vaticano. A cerimônia teve a duração de cerca de 12 minutos.

Leão XIV conduziu da sacada da basílica de São Pedro a tradicional oração Regina Caeli (Rainha do Céu), em homenagem à Virgem Maria, e lembrou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, em 8 de maio, e o seu antecessor, o papa Francisco:

— No cenário dramático de hoje, de uma terceira guerra mundial travada aos poucos, como disse o papa Francisco, também me dirijo aos grandes homens do mundo com um apelo sempre oportuno: nunca mais a guerra.

O novo Papa mencionou as guerras na Ucrânia e em Gaza e o conflito entre Índia e Paquistão, que confirmaram um cessar-fogo imediato no sábado (10).

— Que se faça o possível para alcançar uma paz autêntica, justa e duradoura — disse Leão XIV.

Ao finalizar sua primeira missa dominical, o Papa fez "uma saudação carinhosa a todas as mães", marcando o domingo de Dia das Mães. A data também é comemorada na Itália.

Leia a íntegra do discurso

Queridos irmãos e irmãs, bom domingo!

Considero um dom de Deus que o primeiro domingo do meu serviço, como bispo de Roma, seja o Domingo do Bom Pastor, o quarto domingo do Tempo Pascal. Neste domingo, proclamamos sempre na missa uma passagem do capítulo 10º do Evangelho de João, na qual Jesus se revela como verdadeiro pastor, que conhece e ama suas ovelhas e dá a vida por elas.

Neste domingo, é celebrado há 62 anos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Além disso, Roma acolhe hoje o Jubileu das Bandas e dos Espetáculos Populares. Saúdo com afeto todos estes peregrinos e agradeço-lhes porque, com a sua música e suas apresentações artísticas, alegram a festa de Cristo Bom Pastor. Sim, é Ele quem guia a Igreja com seu Espírito Santo.

Jesus, no Evangelho, afirma que conhece suas ovelhas e que elas escutam a sua voz e o seguem. Com efeito, como ensina o papa São Gregório Magno, as pessoas correspondem ao amor daquele que as ama. Hoje, portanto, irmãos e irmãs, tenho a alegria de rezar convosco e com todo o povo de Deus pelas vocações, especialmente pelas vocações sacerdotais e religiosas. A Igreja tem necessidade delas, e é importante que os jovens e as jovens encontrem nas nossas comunidades acolhimento, escuta e encorajamento no seu caminho vocacional, e que possam contar com modelos críveis de dedicação generosa a Deus e aos irmãos.

Façamos nosso convite, que o papa Francisco nos deixou na sua mensagem para o dia de hoje. O convite é acolher e acompanhar os jovens. E peçamos ao nosso Pai Celeste que sejamos uns para os outros, cada um segundo a sua condição, pastores segundo o seu coração, capazes de ajudar mutuamente a caminhar no amor e na verdade. E aos jovens eu digo: não tenham medo, aceitem o convite da Igreja e do Cristo Senhor. Que a Virgem Maria, cuja vida inteira foi uma resposta ao chamado de Senhor, nos acompanhe sempre no seguimento de Jesus.

Vamos, agora, à oração Regina Caeli:

Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!

Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia!

Ressuscitou como disse. Aleluia!

Rogai por nós a Deus. Aleluia!

Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!

Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia!

Oremos.

Ó Deus, que enchestes o mundo de alegria

com a ressurreição do Vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo,

concedei, nós vo-lo pedimos,

que pela intercessão da Virgem Maria,

Sua Mãe,

alcancemos as alegrias da vida eterna.

Por Cristo, Senhor nosso.

Irmãos e irmãs, a grande tragédia da Segunda Guerra Mundial terminava no dia 8 de maio, depois de causar 2 milhões de vítimas. No cenário dramático de hoje, de uma terceira guerra mundial travada aos poucos, como disse o papa Francisco, eu me dirijo também aos grandes do mundo, repetindo o apelo sempre atual: nunca mais a guerra.

Trago no meu coração o sofrimento do amado povo ucraniano, e que se faça todo o possível para alcançar o mais rápido possível uma paz autêntica, justa e duradoura. Que sejam liberados todos os prisioneiros e que as crianças possam retornar às próprias famílias. Sinto a dor daquilo que acontece na Faixa de Gaza, que cesse imediatamente o fogo, que sejam prestados os socorros humanitários a toda a população civil e que sejam todos os reféns liberados.

Acolhi com satisfação o anúncio do cessar-fogo entre Índia e Paquistão. Espero que, através das próximas negociações, se possa alcançar rapidamente um acordo duradouro. Existem tantos outros conflitos no mundo. Confio à Rainha da Paz este forte apelo, para que seja Ela que apresente ao Senhor Jesus, para que alcancemos o milagre da paz.

Hoje, na Itália e em diversos países, celebra-se o Dia das Mães. Envio uma cara saudação a todas as mães e uma oração por elas, e também por aquelas que estão no céu. Um bom Dia das Mães a todas as mães.