Disney encerra programa de diversidade e simplifica avisos de conteúdo em filmes clássicos; entenda

Em uma das publicações no Instagram do projeto, Mickey ensina o próprio nome na língua americana de sinais. Instagram / @reimaginetomorrow / Reprodução

A Walt Disney Company anunciou na terça-feira (11) que irá encerrar a iniciativa Reimagine Tomorrow ("Reimagine o amanhã", em português), usada para destacar histórias e criadores de comunidades minoritárias. Além disso, a empresa também fará ajustes nos avisos de conteúdo de filmes clássicos, como Peter Pan (1953) e Dumbo (1941).

O anúncio foi feito internamente aos funcionários e faz parte da revisão dos programas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) da Disney.

Fim do programa Reimagine Tomorrow

No antigo site, agora já remodelado para um setor de inclusão na The Walt Disney Company, a iniciativa Reimagine Tomorrow era dedicada a "ampliar vozes sub-representadas e histórias não contadas, assim como defender a importância da representação fiel na mídia e no entretenimento".

A conta do projeto no Instagram compartilhava bastidores e trailers de produções da Disney, além de destacar produções com foco em diversidade, como um documentário sobre as complexidades do casamento igualitário e da deficiência. Em uma publicação fixada no perfil, personagens famosos ensinam os próprios nomes na língua americana de sinais.

Segundo o texto que sinalizou as mudanças, assinado pela gestora de RH Sonia Coleman, o fim do programa "não vai modificar o compromisso da empresa com a criação de uma cultura da qual todos possam se sentir parte e onde todos possam prosperar".

A mudança é vista pelo mercado como uma adequação ao governo Trump, após críticas da ala conservadora a iniciativas de diversidade. A empresa agora pretende priorizar resultados comerciais.

Mudança de aviso em filmes clássicos

O aviso de conteúdo, que toca automaticamente antes de alguns filmes mais antigos no Disney+, será reduzido. O texto contextualiza algumas representações estereotipadas ou preconceituosas que podem aparecer nas histórias.

A versão atual diz: "Este programa inclui representações negativas e/ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo juntos. A Disney tem o compromisso de criar histórias com temas inspiradores e motivadores, que reflitam a diversidade da experiência humana no mundo todo."