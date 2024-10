Considerado um dos principais historiadores da atualidade, o britânico Simon Sebag Montefiore foi o último convidado do Fronteiras do Pensamento 2024. Na noite desta quarta-feira (30), no Teatro Unisinos, em Porto Alegre, ele refletiu sobre a história, os governos, a democracia e como as famílias ajudaram a formar e a contar o mundo, tema que é centro de seu último livro, O Mundo — Uma História Através das Famílias (Companhia das Letras, 2024).