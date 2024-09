Memória viva Notícia

Em Mostardas, árvore sob a qual Anita Garibaldi teria dado à luz seu primeiro filho sobrevive aos séculos

Localizada às margens da RSC-101, no litoral médio do Rio Grande do Sul, figueira é visitada por turistas e moradores do município, que se orgulham da história

13/09/2024 - 22h00min