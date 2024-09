Confira 10 artistas que se destacaram em "Renascer"

Renascer entra em sua última semana, e tudo se encaminha para que os desfechos sejam, em sua maioria, semelhantes aos da novela de 1993. Para deleite do público, a trama apresentou uma fotografia belíssima, cenas impactantes e muitos talentos reunidos. Em meio a atores veteranos – alguns que se fizeram presentes também na versão original, como Marcos Palmeira e Jackson Antunes – artistas com pouca ou nenhuma experiência no horário nobre impressionaram com atuações que ficaram marcadas na memória e no coração dos telespectadores.