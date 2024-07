Alice Carvalho, que está no ar na Globo como a Joana de Renascer, vai lançar uma nova edição do romance INKUBUS, seu terceiro livro, que conta com ilustrações de daPENHA e com prefácio da ministra Anielle Franco. A noite de autógrafos será no dia 25 de julho, na Janela Livraria, no Rio de Janeiro.