Nouriel Roubini mostrou a Porto Alegre por que é conhecido no mundo todo pelo apelido de Doutor Tragédia (Dr. Doom, em inglês). Terceiro convidado do Fronteiras do Pensamento 2024, o economista turco radicado norte-americano elencou ameaças atuais que deveriam causar mais medo do que esperança para o futuro. Somente no fim de sua fala, na noite desta quarta-feira (7), no Teatro Unisinos, jogou algumas palavras de conforto.