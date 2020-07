Anos de desconfiança Diário Trivial Sob as Sombras: uma memória inédita de Sergio Faraco Escritor compartilha texto sobre sua obstinada busca por informações em torno do cancelamento de uma palestra durante a ditadura militar. O artigo fora concebido como um capítulo da continuação do livro “Lágrimas na Chuva”, que acabou abortada