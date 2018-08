Com a Palavra "Não podemos aceitar a censura. É um recado ao Brasil", diz diretor de escola que receberá "Queermuseu" no Rio Exonerado e readmitido um dia depois na direção da Escola de Artes Visuais Parque Lage, Fabio Szwarcwald foi o grande articulador do levante que bateu recorde de arrecadação para levar a exposição à capital fluminense