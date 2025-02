Premium e Lounge: como foi a experiência nos espaços exclusivos do Planeta Atlântida 2025

Planeta Lounge já está virando uma tradição do Planeta Atlântida. Lisiane Appel / Divulgação

Dois dias para curtir a partir de espaços exclusivos com visão privilegiada do palco Planeta: assim foi a experiência no Premium e no Lounge do Planeta Atlântida 2025.

Reunindo convidados, autoridades, parceiros, comunicadores e lideranças do Grupo RBS e da DC Set, o Planeta Lounge já está virando uma tradição do Planeta Atlântida. Localizado ao lado do palco principal, o espaço é assinado pelo Banrisul, um dos patrocinadores master do festival, e teve pista exclusiva para curtir os shows e vista privilegiada para a passagem dos artistas para o palco e para o estúdio onde ocorreram as entrevistas realizadas após as apresentações.

Mais de 700 pessoas passaram por dia no espaço, que contou com a presença de autoridades como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Alexandre Saltz, Procurador-geral do Ministério Público e Celso Bassani Barbosa, prefeito de Xangri-lá, patrocinadores como Fernando Guerreiro Lemos, Presidente do Banrisul, Fabio Faccio, CEO da Renner e empresários e líderes de diferentes setores da economia como Claudio Bier, presidente da FIERGS, e Rodrigo Sousa Costa, presidente da Federasul.

Já o Planeta Premium, que teve curadoria do Destemperados, ofereceu open bar e open food para os planetários que garantiram ingresso para o setor.

Com decoração rústica, a área exclusiva teve menu assinado pelo chef Marcos Livi e ofereceu opções como brisket, tacos, pizza, batata com trufa defumada, sorvete e churros, além de drinks autorais. Shows exclusivos do Grupo Chocolate, DJ Nego Minas, Pic Schmitz, Samba Tri, Highlab e DJ Mause, ativações especiais, como retoque de maquiagem e cabelo pelo time do Raphaelli Hair Therapy, e uma equipe dedicada ao bem-estar também atraíram o público.

Esta edição também contou com uma novidade, a Arena Open Bar, espaço exclusivo aos planetários que garantiram ingressos nas modalidades Arena e Camarote. O ambiente oferece bebidas liberadas, área de descanso e uma atmosfera alinhada ao ritmo das músicas do Planeta, em um espaço patrocinado pela KTO.

A 28ª edição do Planeta Atlântida é uma realização do Grupo RBS e da DC Set Group e tem patrocínio de Renner, Banrisul, Coca-Cola, KTO e Budweiser.