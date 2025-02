Roda-gigante, tirolesa e mais: as atrações do Planeta Atlântida além da música

Planeta Atlântida tem atrações além dos shows. Duda Fortes / Agencia rbs

Com mais de 30 shows em dois dias, o Planeta Atlântida vai muito além da música. Entre os dois palcos montados na Saba, a cada esquina o público encontra ativações dos patrocinadores, que oferecem experiências únicas e uma imersão completa no universo do festival.

São estúdios de maquiagem, brindes, fotos incríveis, até tirolesa e roda-gigante. Ou seja: diversão garantida para todos os gostos.

A seguir, confira o que cada marca preparou para os planetários.

Renner

Um dos pontos altos da Arena é a Roda-Gigante da Renner. O brinquedo oferece uma vista espetacular do palco Planeta e é o local ideal para quem quer se divertir e ainda garantir o clique perfeito para as redes sociais.

Além disso, o serviço especial de beleza, com make, cabelo e customização, e o Batecômetro, onde os planetários podem trocar batecos por brindes, também fazem parte da programação da marca.

No Backstage, o público conta com um serviço de beleza completo – make, cabelo e customização de looks, tudo em parceria com as marcas Alchemia e Lola. E se você estiver no Alto Camarote, a Renner também tem um espaço exclusivo, com uma vibe instagramável e serviço de make expressa. É impossível não se encantar.

Destaque das ativações da Renner é a roda-gigante. Alexandre Rodrigues / Agencia RBS

Banrisul

No Baixo Camarote, uma cabine transparente chama atenção: é a Cabine de Vento Mastercard, onde os planetários podem tentar pegar, no ar, cartões da bandeira Mastercard e ganhar brindes. Já na Arena Banrisul, a galera pode se divertir no espaço de fotos com Inteligência Artificial, com direito a efeitos especiais e toda a energia dos DJs e dançarinos, que criam coreografias ao estilo TikTok.

Para relaxar no intervalo dos shows, o Espaço Descanso oferece um lugar tranquilo no bosque para sentar e até recarregar os celulares. E no Alto Camarote, destaque para o espaço do Banrisul, aberto a todos os planetários, com visão privilegiada do Palco Planeta, ideal para quem quer curtir o show de um ângulo diferente.

Espaço do Banrisul permite visão privilegiada do palco. Nani ArtClub / Divulgação

Coca-Cola

A Arena Coke Studio é outro espaço bastante concorrido, centro de animação do Planeta Atlântida. Nomes de peso do rap e trap nacional, como Wiu, Teto e Cynthia Luz, e a banda Lagum, são apenas alguns dos destaques dessa área pulsante. Nos intervalos dos shows principais, o público é convidado a descobrir o Momento Coke Studio, um espaço com surpresas e shows inéditos.

No Camarote Coca-Cola, a diversão é garantida com apresentações de artistas em ascensão como Trevoah e Lou Benne, além de grandes ícones da música gaúcha, como Claus & Vanessa, Comunidade Nin-Jitsu e MC Jean Paul.

Arena Coke Studio promove diversos shows. Alexandre Rodrigues / Agencia RBS

KTO

A KTO assina uma novidade: a Arena Open Bar. Com mais de 600m² e capacidade para até 800 pessoas, o espaço mistura o conceito de sports bar com a energia contagiante do festival.

A iluminação acompanha o ritmo das músicas do Palco Planeta, criando uma atmosfera única. Entre as opções de bebidas, há desde cerveja e refrigerantes até drinks artesanais e uma bebida especial da KTO. No Alto Camarote, a marca oferece vídeos personalizados que os planetários recebem diretamente em seus celulares para compartilhar com os amigos. E quem interage com a ativação ainda leva brindes exclusivos para casa.

KTO assina a Arena Open Bar. Alexandre Rodrigues / Agencia RBS

Budweiser

Na Arena, a Budweiser anima o público com a Budzone, que traz uma programação repleta de DJs – são nada menos do que 40 nos dois dias de evento. Além disso, há brindes exclusivos e uma área superinstagramável, com fotógrafos e filmakers prontos para registrar os melhores momentos.

No Alto Camarote, a cervejaria tem um espaço com diferentes cenários e um fotógrafo profissional para garantir que cada foto fique perfeita. O melhor de tudo? As imagens são enviadas na hora, prontinhas para serem postadas nas redes sociais.

Budweiser anima o público com a Budzone. Alexandre Rodrigues / Agencia RBS

Governo do Estado do Rio Grande do Sul

Para quem adora adrenalina, o governo do Estado do Rio Grande do Sul montou uma atração radical: a tirolesa. Com vista incrível sobre a Arena, a ativação é uma experiência única de pura emoção. Além disso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Secretaria de Turismo (Setur) oferecem um serviço especial de shuttle para garantir que ninguém perca a diversão.

Tirolesa garante aventura aos planetários. Alexandre Rodrigues / Agencia RBS

Veja outras ativações

Red Bull

Espaço com a cara do verão trazendo muita energia para que os planetários consigam experimentar o novo sabor de Red Bull Summer Edition Maracujá & Melão.

Corsan

Fornecimento de água em quatro pontos de hidratação espalhados pela Arena e Camarote do Planeta.

Unimed POA

Espaço instagramável na arena para refrescar os planetários com distribuição de sorvetes. Assina do espaço central de acessibilidade.

Closeup

Um super tobogã para os planetários brincarem e um estúdio de tatuagem.

Docile

Espaço de descanso para os planetários na Arena e ativação interativa com muita diversão no Baixo Camarote.

Olla

Ação de sampling de amostras para os planetários.

Vanish

Ação de distribuição de brindes para os planetários aproveitarem.

Dacolônia

Espaço instagramável no camarote para divertir os planetários com distribuição de brindes.

GM

Exposição do carro Equinox no Planeta Premium para os planetários conhecerem os atributos do carro.

Irga

Presença na estação gastronômica Fogo de Chão do Planeta Premium com produto nas receitas com arroz.

Aurora

Distribuição de vinhos e espumantes nos espaços Planeta Lounge e Planeta Premium.

Seapi

Espaço de degustação e valorização de bebidas de fabricação gaúcha no Planeta Premium.

Takis

Distribuição de produtos para os planetários degustarem os salgadinhos da marca.

La Mafia

Serviço de salão de beleza para os planetários darem um up no visual durante o Planeta.

Bruse

Serviço de salão de beleza para as planetárias retocarem cabelo e maquiagem durante o Planeta.

Açaí Polpanorte

Degustação do produto no Planeta Premium.

Melnick

Espaço instagramável e interativo no Planeta Premium.

Ouro e Prata

Mídia de telão durante os intervalos dos shows.

Johnnie Walker