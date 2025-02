Morre DJ e produtora musical Boss in Drama

Destaque na cena pop e eletrônica brasileira, a DJ e produtora musical Peppa Oliveira, conhecida como Boss in Drama , morreu na madrugada dessa sexta-feira (31), aos 37 anos. A DJ era natural do Paraná, mas vivia em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

A artista era conhecida por seus remixes e produções em parceria com nomes como Linn da Quebrada, Jaloo, Tuyo, entre outros. Um dos seus trabalhos de maior sucesso foi o álbum em parceria com Karol Conká. Hits como Lista VIP e Farofei, de Conká, estão entre as suas principais produções.