Show da Shakira por R$ 15: relembre turnê de 1997 que passou pelo interior do Rio Grande do Sul

Faltando pouco menos de um mês para os shows da Shakira em São Paulo e no Rio de Janeiro, com a turnê internacional Las Mujeres Ya No Lloram, os gaúchos voltaram a lembrar de quando a colombiana fez uma série de apresentações no Rio Grande do Sul em 1997. Os ingressos para ver a cantora ao vivo em cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria não passavam de R$ 30.

Em 1995, Shakira lançou seu terceiro álbum, Pies Descalzos, com os hits Estoy Aquí e Pies Descalzos, Sueños Blanos. No ano seguinte, a artista deu início à primeira turnê internacional, homônima ao disco. Em 1997, o Brasil foi incluído na lista de shows. Pelo menos 20 cidades brasileiras foram escolhidas para fazer parte do momento.

O "furacão colombiano", como era chamada na época, fez o primeiro show em solo gaúcho em 16 de março de 1997, um domingo, no antigo Teatro de Lona, em Caxias do Sul, na Serra. Os ingressos custavam R$ 15, para quem ficou na arquibancada, e R$ 25, para o mezanino. Segundo a calculadora de correção de valores do Banco Central, atualmente os valores representariam R$ 76,83 e R$ 128,06, respectivamente, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

"A apresentação, marcada para as 20h, começou por volta das 22h15min e acabou 1h10min depois, com um bis de duas músicas. Apesar da espera, do tumulto na entrada, do calor sufocante que fazia o teto pingar e da rapidez do show, o público, teen em sua grande maioria, enlouqueceu com Shakira", diz o trecho de uma matéria publicada na Zero Hora do dia 18 de março do mesmo ano.

Do Centro ao Sul

Em uma quarta-feira, 19 de março de 1997, foi a vez do show de Santa Maria, no centro do Estado. Mais de 5 mil pessoas compareceram ao evento no Centro Desportivo Municipal (Farrezão).

O show de Pelotas, na Região Sul, ocorreu no dia seguinte, na Associação Rural de Pelotas (ARP). A provedora pública federal e consultora de estilo Stefânia Costa, que tinha 15 anos na época, conta que o espaço era pequeno e não chegou a lotar. Ela relata que todos os amigos escutavam Shakira e foram ao show.

— A galerinha combinou de se encontrar na fila para entrar, mas a fila era gigante e a entrada era muito lenta. Quando a gente viu, começou um barulho, como se o show tivesse começado, e toda a galera tentou invadir. Foi o maior auê, lembro de estar naquele gramado correndo com toda a galera para tentar entrar. E, no fim, o show nem tinha começado — relembra, rindo.

Além disso, ela recorda do momento em que a cantora cantou Estoy Aqui, a música que ela mais aguardava para ouvir ao vivo. Assim como nas matérias publicadas pela Zero Hora, Stefânia também achou o show rápido, mas afirma que, na ocasião, isso não foi uma queixa.

Porto Alegre e outras cidades

Outros três shows fizeram parte da passagem da colombiana pelo Rio Grande do Sul. No dia 21 de março de 1997, ela se apresentou no Gigantinho, em Porto Alegre. Os ingressos, à venda nas lojas C&A, custavam entre R$ 20 e R$ 30. Na época, a cantora conversou com a Zero Hora e disse que seria difícil se despedir do Brasil e que o público era mágico e especial.

Assim como os outros, o show começou atrasado e durou 1h10min. Uma matéria publicada na Zero Hora do dia seguinte relatava que o espaço foi superlotado e que dezenas de pessoas não conseguiram assistir ao show, que teve um público de 17 mil pessoas. "Uma certa simpatia infantil acompanha cada passo da pequena colombiana", diz trecho de reportagem publicada em 23 de março.