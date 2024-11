Ainda que jovem, Marília Mendonça já era considerada uma das artistas mais populares do país. Com 26 anos, a cantora e compositora era referência na música sertaneja e ajudou a abrir espaço para as mulheres nesse gênero musical — criando, inclusive, uma espécie de subgênero intitulado feminejo, em que elas pegam no microfone para cantar suas dores.