O músico João Pires do Nascimento, pai dos cantores Alexandre, Fernando e João Júnior Pires, morreu aos 72 anos no sábado (23). A morte foi confirmada pela assessoria do artista em comunicado, porém a causa do óbito não foi divulgada. Alexandre e Fernando foram membros fundadores da banda de pagode Só Pra Contrariar e João Júnior também já atuou no grupo.