Elucidar um crime seguindo as regras da lei brasileira: essa é a missão dos alunos do nono ano do Instituto Educacional de Passo Fundo (IE), no norte do Estado, nesta segunda-feira (25). Com togas e todos os atores de um júri real, os estudantes realizam uma simulação de julgamento no auditório do Direito da Universidade de Passo Fundo (UPF).