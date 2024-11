"Luthiers do samba": conheça o trabalho desses artesãos de instrumentos como cavaquinho, banjo e o sopapo

Quando entra em sua oficina no bairro Jardim Algarve, em Alvorada, Paulo Tiago Lopes, 42 anos, sente o tempo parar. Os sambas tocados em uma pequena caixa de som misturam-se ao barulho de serras e lixas, e os dias se iniciam e chegam ao fim em ritmo compassado. A correria fica do lado de fora, pois o que ocorre ali não combina em nada com a pressa: são cerca de 30 dias de trabalho cadenciado para que, findados todos os processos, o que antes era um pedaço de madeira vire instrumento musical.