Taylor Swift tem o álbum mais ouvido do ano

Levantamento da Odds Scanner informa que o último projeto da cantora, "The Tortured Poets Department", é o mais escutado do Spotify, seguido de "Las Mujeres Ya No Lloram", de Shakira, e "Hit Me Hard And Soft", de Billie Eilish

14/10/2024 - 17h26min Atualizada em 14/10/2024 - 17h39min