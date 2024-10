No Brasil Notícia

Show beneficente de Bruno Mars arrecada R$ 1 milhão para o Rio Grande do Sul

Cantor se apresentará no Tokio Marine Hall, em São Paulo, nesta terça-feira (1º). Evento é uma das 15 apresentações do artista no país

01/10/2024 - 15h34min Atualizada em 01/10/2024 - 15h37min