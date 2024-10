Fãs de Liam Payne se reuniram nesse sábado (19) no Hyde Park, em Londres, para prestar homenagens ao cantor, ex-integrante da banda One Direction. Tomados pela emoção, admiradores levaram flores, cartas, balões, fotos e acenderam velas em memória ao músico. O artista de 31 anos foi encontrado morto no hotel CasaSur, no bairro de Palermo, em Buenos Aires, na Argentina, na última quarta (16).