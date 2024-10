Com a temporada de shows de Bruno Mars no Brasil, que começa oficialmente na sexta-feira (4), fãs já começaram suas movimentações para ver o ídolo de perto. Para Johnny Matos, cover do cantor, a estadia de Mars no Brasil é sua chance de conhecer o ídolo. E ele não poupou investimentos: foram cerca de R$ 35 mil gastos para tentar interagir com o dono de hits como Talking To The Moon e Treasure.