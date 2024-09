De Norte a Sul Notícia

Thiaguinho anuncia "Tardezinha" em Porto Alegre e em mais 25 cidades; veja as datas

Maratona de shows começa no dia 19 de abril, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Na capital gaúcha, o cantor se apresenta no dia 15 de novembro, no Estádio Beira-Rio

12/09/2024 - 21h51min Atualizada em 12/09/2024 - 22h02min