Katy Perry distribui pizza aos fãs em frente a hotel

Cantora está hospedada no Copacabana Palace deste terça-feira, quando aterrissou no país. Ela é a atração principal do Rock in Rio desta sexta-feira

20/09/2024 - 16h06min Atualizada em 20/09/2024 - 16h09min