Movimentou o dia Notícia

Dançou o quadradinho e falou sobre fé: como foi a visita de Katy Perry no "Estrela da Casa"

Cantora, que está no Brasil para realizar um show no Rock in Rio, surpreendeu os participantes do programa musical da TV Globo

18/09/2024 - 14h31min Atualizada em 18/09/2024 - 14h38min