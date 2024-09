Edu Falaschi arrecada R$ 20 mil em leilão para ajudar gaúchos atingidos pela enchente

O reencontro do cantor e compositor Edu Falaschi com o público gaúcho no próximo sábado (21) em Porto Alegre, irá além de uma entrega artística tradicional de um músico que soma no currículo passagens por algumas das bandas mais importantes do heavy metal brasileiro. O show também será marcado por uma doação literal. Ex-vocalista do Angra, Falaschi escolheu o palco do Bar Opinião para anunciar a destinação de R$ 20 mil que arrecadou em um leilão criado para ajudar os gaúchos vítimas da enchente.