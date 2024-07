Festival em novembro Notícia

Venda de ingressos para o Rap in Cena 2024 começa nesta sexta-feira

Cadastrados no site oficial do evento poderão adquirir as entradas por preço promocional até domingo; na segunda-feira, a comercialização se inicia para o público geral

04/07/2024 - 17h20min Atualizada em 05/07/2024 - 12h11min