Ausência Notícia

Maiara e Maraisa explicam por que não participarão de show em homenagem a Marília Mendonça

Em nota, sertanejas afirmam que ainda há "uma ferida aberta" provocada pela dor do luto, e que seria difícil se apresentar no local sem a presença da amiga. Evento ocorrerá no dia 5 de outubro, no Allianz Parque

31/07/2024 - 18h42min Atualizada em 31/07/2024 - 23h47min